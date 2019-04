Il fuoco devasta Notre Dame, ma la struttura pare essersi salvata: forse non tutto è perduto

Genova - Notre Dame sta andando a fuoco. L'iconica e maestosa Cattedrale di Parigi è invasa dalle fiamme, a quanto pare già dalle 18.50 di oggi: buona parte del simbolo della capitale francese è ormai cenere.



L'incendio - Pare che le fiamme si siano sviluppate nel tardo pomeriggio di oggi su una delle impalcature posizionate nel sottotetto della struttura per la messa in atto di alcuni lavori di ristrutturazione. Prima il fumo denso e bianco ha scosso gli animi dell'intera città, poi le devastanti fiamme hanno preso il sopravvento sul tetto e sulla guglia: poco prima delle 20 entrambe le strutture sono crollate, diventando lentamente e implacabilmente cenere. La zona è stata evacuata.

Quasi 800 anni di arte e di storia sono stati devastati dalle fiamme: un monumento che ha resistito secoli ed è sopravvissuto a due guerre mondiali questa sera è stato distrutto dal fuoco.

I pompieri stanno lavorando senza sosta per fermare le fiamme e salvare il salvabile: intanto, però, Parigi piange il suo simbolo con lacrime amare. E con lei piange tutto il mondo.



Aggiornamento delle 23.55 - Ancora non sono chiare le cause dell'incendio, ma - stando a quanto affermato poc'anzi dalle autorità francesi - pare che la struttura in pietra della cattedrale parigina sia salva: incerta, invece, la sorte dei rosoni e delle celeberrime vetrate del XIII secolo. Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito.