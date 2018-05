Il Gaslini compie 80 anni: i fiori di Euroflora il primo omaggio alla sua storia

Genova - Euroflora 2018 ha omaggiato l'Istituto Giannina Gaslini a pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno che ricadrà il 15 maggio 2018: "L'undicesima edizione di Euroflora avrà una particolare attenzione al mondo dell'infanzia: idealmente tutta la manifestazione sarà dedicata all'Ospedale pediatrico Giannina Gaslini, una eccellenza della città, che quest'anno compie 80 anni di attività" aveva annunciato sindaco di Genova Marco Bucci in apertura della manifestazione, che per la prima volta quest'anno è in corso a Genova ai Parchi di Nervi.



Struttura - Ringrazio il sindaco Marco Bucci a nome di tutti gli operatori del Gaslini e delle famiglie dei nostri piccoli pazienti per la sensibilità dimostrata verso il nostro Istituto - ha sottolineato il presidente del Gaslini Pietro Pongiglione - Già il Fondatore Gerolamo Gaslini nel 1931 si era ispirato al motto «Pueris floribusque lumen solis» («Ai bambini e ai fiori la luce del sole») facendo tradurre architettonicamente questo concetto nel costruire tutte le camere di degenza dell'ospedale con orientamento sud – sud est, in modo che i bambini degenti, proprio come i fiori, potessero godere della luce naturale del sole - ha aggiunto - In occasione di Euroflora 2018 il nostro ospedale ha voluto omaggiare i suoi piccoli pazienti, allestendo un suo spazio espositivo di 50 mq, pensato per i più piccoli, proprio di fronte all'area giochi per i bambini. Uno spazio molto visitato e apprezzato dalle famiglie, che hanno spesso sostato sulle panchine tra fiori, messe a disposizione al suo interno. Lo spazio è realizzato e allestito a costo zero, grazie alla collaborazione gratuita di tantissimi amici e volontari del Gaslini" ha concluso il presidente del Gaslini Pietro Pongiglione.