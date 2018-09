Il Ministro Toninelli in visita ai feriti del San Martino

Genova - Quest'oggi il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli si è recato in visita dai feriti reduci dal crollo del ponte Morandi, ancora ricoverati presso il nostro reparto di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale.



Toninelli, accompagnato dal dottor Francesco Ventura, che ha in cura i tre pazienti e da una delegazione della Direzione Strategica, ha inizialmente incontrato Gianluca Ardini, nel corridoio del reparto. Ardini, che deambula ora con stampella, ha ricevuto un regalo dal Ministro destinato al neonato figlio Pietro e contestualmente gli ha confermato gli evidenti progressi, tali da permettergli in serata di rispondere presente all’invito degli organizzatori del ‘Derby del Sorriso – Uniti per Genova’ (accordato dallo staff medico il permesso per uscire e rientrare) e di trascorrere il fine settimana a casa.



Il Ministro a seguire si è recato nella stanza di degenza occupata da Eugeniu Babin e Natasha Yelina e ha appreso che nella giornata di sabato entrambi saranno definitivamente dimessi dall’Ospedale.