Il `Monumento del migrante` continua a non essere fruibile: si pensa a una ricollocazione

Genova - Il Monumento del migrante (dai più conosciuto come monumento Sole - Agli italiani nel mondo), è un'opera importante, realizzata nel 2001 - durante il periodo del G8 - dal celeberrimo scultore di caratura internazionale Gió Pomodoro, artista le cui opere sono esposte nei musei e nelle piazze più importanti del mondo. La vicenda storica vuole che lo scultore - norciano di nascita ma amante di Genova, della sua storia e della sua cultura - ha deciso infatti di donare quest'opera alla città di mare che più di altre ha vissuto la migrazione transoceanica verso Stati Uniti, Argentina e Cile.



La richiesta - «Quest'opera al momento è posizionata lungo un pontile della stazione marittima» spiega il Consigliere comunale del Carroccio Davide Rossi, «e quindi non fruibile, né dai cittadini e né dai turisti». Per queste ragioni, durante l'ultimo Consiglio comunale il Consigliere leghista ha presentato un'interrogazione per chiedere che il suddetto manufatto venga trasferito in un altro luogo, così da renderlo di nuovo fruibile a tutti. L'idea che ho suggerito e che ha trovato l'apprezzamento dall'assessore Piciocchi (pur vincolato dal parere favorevole della Soprintendenza)» spiega Rossi, «è lo spostamento dello stesso all'interno del futuro Museo delle migrazioni: credo sia opportuno valorizzare questa statua». Una richiesta legittima, che fa capo anzitutto alla natura stessa dell'opera, che di per sé «ha significato e continua a significare molto per la storia di questa città e per il suo legame con il mare e le migrazioni».