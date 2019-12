Il Palio Remiero di Natale va all´equipaggio Ponente

Genova - Un pubblico delle grandi occasioni, questa mattina al Porto antico, per la regata del Palio remiero di Genova, quest’anno alla sua seconda edizione e per i 1.687 Babbi Natale, che con i loro costumi rossi e bianchi hanno rallegrato l’atmosfera, percorrendo in corteo il centro cittadino. Una camminata benefica, a favore del reparto di trapianto di midollo osseo dell’ospedale Gaslini, organizzata dall’associazione My Trekking in collaborazione col Comune e con il patrocinio dell’ospedale Gaslini.



Ad affrontarsi nello specchio acqueo del Porto antico, con percorso da ponte Colombo all’Acquario, c’erano tre galeoni che gareggiano per il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare: due imbarcazioni bianche, della città di Genova e una rossa, gentilmente con-cessa dall’amministrazione di Pisa, a testimonianza del legame storico tra le due Repubbliche marinare. Tre gli equipaggi per la vogata maschile e la master, due per quella femminile. Ogni equi-paggio in rappresentanza di una parte del territorio ligure: il Levante (con gli atleti di Pi-sa), il Centro (Genova e provincia) e il Ponente (Imperia, San Remo con atleti del Princi-pato di Monaco). Ad aggiudicarsi il Palio remiero, l’equipaggio Ponente della vogata maschile, seguito dal Levante e dal Centro. Per quanto riguarda le altre specialità in gara, ancora il Ponente sul podio nella vogata master, il Levante al secondo posto e il Centro terzo classificato, mentre la vogata femmi-nile ha visto il Centro tagliare il traguardo, seguito dal Levante.