Il Parco delle Mura si rifà il look

Partono a giugno i lavori di restyling: nuovi percorsi, arredo urbano e interventi sul patrimonio boschivo

Genova - Nuovi percorsi con arredo urbano e aree di sosta, rinnovamento e messa in sicurezza del patrimonio boschivo: da giugno partono importanti lavori di restyling che consegneranno ai cittadini un Parco completamente rinnovato



Proprietà - La cura del patrimonio forestale genovese è da tempo oggetto delle attenzioni e degli interventi dell'assessorato ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e alle Politiche per lo sviluppo delle Vallate, che ha elaborato un piano, presentato questa mattina a Palazzo Tursi dall'assessore Paolo Fanghella, per la riqualificazione e il recupero delle proprietà boschive del Comune di Genova nell'area del Righi-Peralto. Gli interventi nel Parco delle Mura ammontano a 1.200.000 euro.



Interventi - Gli aspetti fondamentali del programma di restyling sono sostanzialmente due. Il primo è mirato al miglioramento boschivo e il secondo al ripristino di percorsi ed aree di sosta. Nel verde si interverrà con rimboschimenti, rinfoltimenti e diradamenti selettivi finalizzati alla rinaturalizzazione del bosco, riducendo la presenza delle conifere non autoctone, in particolare pini e cedri, a favore delle latifoglie locali, principalmente querce e frassini. Favorendo la biodiversità, si riuscirà a ridurre il rischio di incendi boschivi e a incrementare la capacità di resistenza al passaggio del fuoco, tradizionale nemico delle nostre alture in tutti i periodi dell'anno. L'intervento è previsto su un totale di 51,5 ettari.



Percorso - Per quanto attiene alle aree a forte valenza turistica e ricreativa, sono previsti interventi di sistemazione del percorso ginnico superiore, per una lunghezza di circa 1.850 metri; il ripristino e manutenzione delle aree di sosta poste sul terrapieno delle mura, dopo la Casetta Rossa; la sistemazione del percorso ginnico inferiore e sentieri di collegamento per una lunghezza di circa 2.750 metri; il ripristino aree e piazzali nei pressi di Giardini Calcagno e di Oregina. Le opere di miglioramento riguarderanno anche i muri a secco lungo i percorsi, i tratti di selciato e la riqualificazione degli elementi in legno ammalorati.