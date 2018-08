Il ponte visto con gli occhi di chi ha perso la speranza: parlano le famiglie di chi non c´è più

Genova - Davanti alla camera mortuaria dell'ospedale San Martino colpisce soprattutto il silenzio composto dei parenti delle vittime: sono seduti su sedie di fortuna, approntate dalla direzione sanitaria, e fissano il vuoto. Dietro le pareti scalcinate dell'entrata, sorvegliata a vista dai carabinieri, ci sono i corpi dei loro cari. Tutti hanno vissuto il doveroso strazio del riconoscimento delle vittime, hanno guardato negli occhi per l'ultima volta i loro congiunti, e hanno pianto con drammatica compostezza: non ci sono più speranze, madri, padri, figli, parenti, ora è certo che siano morti nello schianto di Ponte Morandi.



«Li abbiamo riconosciuti tutti», dice una fonte sanitaria tra le sbarre che dividono il dolore dai giornalisti, a loro volta silenziosi e costernati. Ci sono troupe che arrivano da tutto il mondo, in particolare i francesi che chiedono notizie dei loro connazionali coinvolti nella tragedia.

Qualcuno esce, porta via pochi effetti personali: nessuno ha voglia di parlare ma lo fa, perché anche la condivisione della rabbia e del dolore può essere di minimo conforto.



C'è una famiglia di Torre del Greco, corsa qui dalla Campania per piangere un gruppetto di amici partito per le vacanze in Costa Azzurra: «Ho visto la notizia in tv, ho chiamato subito mio figlio - dice Franco - non rispondeva. Non rispondeva neanche mio nipote e neppure i suoi amici. Abbiamo passato un giorno e una notte interi nella più nera preoccupazione, poi alle 5.30 di ieri ci hanno chiamato. Erano morti, schiacciati dalle macerie di quel maledetto ponte».

Fuori dal cancello c'è Fabio, un giovane musicista molto noto a Genova: «Preferisco non dire nulla, mio zio era uno degli operai dell'Amiu travolti nel centro rifiuti di Campi; era un precario ma gli mancava meno di un anno alla pensione, non vedeva l'ora di godersela». Con lui, poco più in là, c'è sua madre, la sorella della vittima: non serve che dica nulla per capire che non sarebbe in grado di aprire bocca. Ha il volto tumefatto dal dolore.



Quando arriva l'ora di pranzo l'ospedale provvede a consegnare loro un po' d'acqua e dei panini: qualcuno li prende, qualche altro ha lo stomaco troppo contratto per mangiare qualcosa. Poi arriva il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: dell'animale da palcoscenico non c'è traccia, anche il leader della Lega sembra aver perso le parole di fronte a questo strazio. Si ferma una quindicina di minuti, resta lontano dalle telecamere: parla con tutti i parenti, uno a uno. Non fa promesse, non sciorina slogan: pronuncia parole di cordoglio, di vicinanza dello Stato e dei suoi uomini. Poi si allontana con il capo chino.



I giornalisti restano fuori, sulla soglia è un via vai di corone di fiori e auto delle pompe funebri.

Quant'è lontano quel maledetto ponte, visto da quest'angolo di Genova. Alla frenesia delle ricerche qui fa da contrappasso il silenzio ferito e rabbioso. C'è chi si scaglia contro le autostrade, la famiglia Benetton, la politica corrotta, ma le parole dure incespicano sui singhiozzi e affogano tra le lacrime. Ci vorrà molto tempo per ricostruire il ponte, non basterà tutta la vita per dimenticare questo dolore.