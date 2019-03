Il presidente Toti ringrazia il questore Bracco ed esprime le congratulazioni a Vincenzo Ciarambino

Genova - «Grazie per l’ottimo lavoro a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza della città svolto dal questore uscente Sergio Bracco in perfetta sinergia con tutte le istituzioni e in bocca al lupo per le sfide future»: con queste parole il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti quest’oggi nel corso di un incontro privato nel palazzo di Piazza de Ferrari, ha voluto congedarsi dal questore Sergio Bracco in procinto di trasferirsi a Milano per ricoprire il nuovo incarico a capo della Questura.



Il presidente di Regione Toti, nel ringraziare personalmente il questore uscente, ha espresso le sue congratulazioni al nuovo questore di Genova Vincenzo Ciarambino il cui insediamento è previsto nei prossimi giorni.