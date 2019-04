Il primo furto gli costa i domiciliari, ma lui ci riprova dopo un mese: 32enne finisce in manette

Genova - La polizia di Genova ha arrestato un 32enne tunisino per i reati di evasione e violazione di domicilio.



L'arresto - Il 32enne - già arrestato lo scorso 10 febbraio in quanto autore di un altro furto in un'abitazione di Albaro - ieri pomeriggio ha pensato bene di tentare nuovamente la sorte nella stessa zona, in salita Superiore di Santa Tecla. Nuovamente sorpreso dai proprietari, però, l'uomo è stato ancora una volta fermato dall'intervento della polizia, immediatamente sopraggiunta sul posto. L'uomo è stato dunque fermato mentre ancora si trovava nel giardino dell'abitazione. A questo punto il ladro - un 32enne tunisino con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio - è stato arrestato per essere evaso dagli arresti domiciliari - pena a cui era stato sottoposto a seguito del tentato furto dello scorso 10 febbraio - e per violazione di domicilio. L'uomo sarà processato per direttissima nella mattinata di oggi.