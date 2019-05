Il sindaco Marco Bucci in visita alla sede di `Altra Spa`

Genova - Si è svolta la visita del Sindaco della Città di Genova, Marco Bucci presso ALTRA SpA, a Genova. All’incontro erano inoltre presenti i responsabili delle aziende di trasporto locale AMT (Azienda Mobilità e Trasporti) e ATP (Azienda Trasporto Pubblico), oltre ad alcuni rappresentanti dell’amministrazione locale. Per la città Metropolitana era presente il consigliere delegato ai Trasporti, Claudio Garbarino.



Mobilità - L’incontro è stato occasione da parte delle istituzioni non solo per visitare la sede di ALTRA, ma soprattutto per fare il punto sulle soluzioni offerte dai Brand IVECO, IVECO BUS ed HEULIEZ in tema di trazioni alternative, con un focus maggiore sulla mobilità collettiva urbana elettrica. Il Sindaco di Genova, Marco Bucci, ha dichiarato: «Siamo convinti che l’attuazione di politiche volte alla sostenibilità renda più attrattiva la nostra città, favorisca gli investimenti e la creazione di imprese e di lavoro. I nostri sforzi per governare la mobilità urbana si indirizzano quindi alla tutela dell’ambiente, cercando di spostare gli utenti verso il trasporto pubblico, di promuovere sistemi di trazione meno inquinanti». Ha commentato Alessandro Bernardini, Technology Cross Segment Alternative Driveline CNH

Industrial e AD di ALTRA: «Il mercato dei veicoli commerciali elettrici e ibridi per il trasporto delle persone e merci, in particolar modo in ambito urbano, ha confermato segnali di sviluppo sulla spinta di un trend normativo favorevole al settore dei veicoli a minimo impatto ambientale ma anche di iniziative di promozione da parte delle amministrazioni pubbliche locali e un forte sviluppo tecnologico in particolare negli ultimi anni. In questo contesto, la presenza di ALTRA SpA, azienda di eccellenza nel comparto della mobilità a basse e zero emissioni, sul territorio della Città Metropolitana di Genova assume un elemento significativo nell’ottica di un dialogo sempre aperto con le istituzioni per una mobilità del futuro sempre più sostenibile».



Mezzi - A margine dell’incontro è stato firmato un Protocollo di Intesa tra ATP, IVECO e ALTRA per la sperimentazione di autobus elettrici sul territorio, in particolare sulle tratte della Riviera di Levante. Come spiega Claudio Garbarino: «Si tratta di mezzi che potranno servire sulla linea tra Genova e Recco e su quella di Portofino». Giorgio Zino, Business Director Sud Europa IVECO BUS ha commentato: «Il Brand IVECO BUS è da sempre impegnato nelle trazioni alternative. Con i più recenti sviluppi nella tecnologia dell’elettrico,siamo in grado di offrire soluzioni che rispondano alle esigenze di trasporto di persone, anche da un punto di vista di un migliore sfruttamento delle infrastrutture preesistenti e dello sviluppo di nuove, su Genova e su tutto il territorio ligure».