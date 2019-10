Il Superdisabile e l´analisi di uno stereotipo diffuso

Genova - È uno dei “Main events” del Salone Orientamenti 2019. Promosso da Cnr e Regione Liguria, l’incontro ‘Il Superdisabile. Analisi di uno stereotipo diffuso’ intende affrontare questa importante tematica e offrire spunti per una riflessione critica.

In genere si tende a raccontare la disabilità secondo due ottiche interpretative opposte ma intersecate tra loro: il pietismo e l’eroismo. Le ritroviamo entrambe nei vari canali della comunicazione, dal cinema e dalle passerelle degli Oscar passando per le trasmissioni televisive e lo sport, dove lo storytelling mediatico ha cominciato a rendere i cosiddetti ‘superdisabili’ modelli pubblici di notorietà nazionale o planetaria.

Se da un lato personaggi noti al grande pubblico per le loro grandi imprese (da Alex Zanardi a Bebe Vio, da Giusy Versace a Francesca Porcellato e Simona Atzori) riescono a superare gli stereotipi pietistici, e spesso discriminatori, nei confronti di persone con disabilità, ispirando atteggiamenti fiduciosi, proattivi e non rassegnati in coloro che vivono questa condizione, dall’altro non va dimenticata la dimensione della disabilità nella vita di tutti i giorni, lontano dai riflettori.



All’Auditorium dell’Acquario, si ritroveranno testimonial del mondo sportivo come il nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo e la pluricampionessa paralimpica Francesca Porcellato, rappresentanti istituzionali e rappresentanti della comunità scientifica. Grazie a questi ultimi, in particolare, verranno evidenziati anche i progressi della ricerca e della tecnologia, che negli ultimi anni hanno sensibilmente migliorato la vita di chi è affetto da disabilità, favorendone l’inclusione sociale. A moderare l’incontro è Marco Ferrazzoli (Capo ufficio stampa Cnr). Intervengono Rosa Maria Bottino (direttore Istituto per le tecnologie didattiche Cnr-Itd di Genova), Ilaria Cavo (Assessore regionale alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e Culturali), Mario Melazzini (Consiglio di amministrazione del Cnr), Claudio Puppo (Segretario Coordinatore Consulta Regionale per la tutela della persona handicappata – Regione Liguria), Sonia Viale (Vicepresidente della Giunta Regione Liguria e Assessore regionale alla Sanità, Politiche sociali e Sicurezza), oltre ai rappresentanti del Comitato Paralimpico.