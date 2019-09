Il trenino di Casella compie 90 anni: in programma una grande festa

Genova - Sono andati completamente sold out i treni del mattino e del ritorno per Casella in occasione della festa per i 90 anni della storica ferrovia Genova-Casella. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti armato di fischietto da ferroviere stamani alla stazione di piazza Manin ha dato il via al primo viaggio.



Valorizzazione - Il governatore ligure presente alla partenza ha dichiarato: «Una linea storica che collega Genova con l'entroterra. A chi non ha mai fatto questa gita, dico che merita di farlo. L'abbiamo rimessa in funzione e valorizzata. Quello di oggi è un compleanno ben meritato dopo 90 anni di onorato servizio». Successivamente ha preso la parola il vice sindaco e assessore alla mobilità Stefano Balleari: «La ferrovia Genova-Casella è un grande simbolo della nostra città. Il trenino dimostra che il modo di muoversi nella nostra città è completo perché si aggiunge agli autobus, agli ascensori, alle cremagliere, alla navebus e naturalmente alla metropolitana, abbiamo una quantità di infrastrutture per muoverci davvero particolare».



Viaggio - Il trenino attraversa le valli Bisagno, Polcevera e Scrivia e per l’occasione i comuni interessati dal percorso, Sant’Olcese, Serra Riccò e Casella, capolinea del convoglio, hanno preparato alcuni stand per far conoscere a chi viaggerà sul convoglio le bellezze tipiche dei territori genovesi.