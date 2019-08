Il Tribunale le toglie il figlio, lei aggredisce un´educatrice e se lo riprende: denunciata

Genova - Il Tribunale di Genova le aveva tolto il figlio, lei per tutta risposta se lo è ripreso aggredendo - mentre era alla guida di un pullman - l'educatrice della comunità per minori con problemi familiari a cui il bambino era stato affidato.



L'aggressione - Il Tribunale aveva tolto il figlio alla donna - già nota agli onori della cronaca - qualche mese fa, assegnandolo a una comunità per minori di a Mazara del Vallo (in Sicilia), dove anche lei si era trasferita prima di rientrare a Genova. All'interno del pulmino diretto a Palermo erano presenti alcuni minori - tra gli 8 e i 14 anni - partiti per una gita insieme all'educatrice che, sorpresa dall'arrivo della donna, non ha fatto neppure in tempo a farli scendere prima di essere presa a pugni e schiaffi. Una volta finito di dare in escandescenze, la donna è fuggita, portando con sé il figlio di 10 anni.

Immediato l'intervento della Polizia, che ha rintracciato e denunciato la donna per sottrazione di minori e lesioni personali aggravate e affidato nuovamente il minore all'educatrice malmenata.