Il trionfo di rosso e bianco: la solidarietà di oltre 1200 Babbi Natale invade il centro cittadino

Genova - Appuntamento nei pressi della ruota panoramica, poi via verso piazza De Ferrari. Non vederli era impossibile: erano più di mille, tutti vestiti di un rosso sgargiante accompagnato da un candido bianco. Di chi stiamo parlando? Ma del foltissimo gruppo di Babbi Natale "in corteo" che ieri mattina ha invaso Genova dal Porto Antico a centro storico per approdare, infine, nel piccolo simil-villaggio natalizio di piazza De Ferrari.



La manifestazione - Erano più di mille e si sono vestiti da Babbo Natale con un unico scopo: prendere parte alla seconda edizione della Camminata per il Gaslini. Organizzata da My Trekking sulla scia di quelle di New York, Madrid, Sidney e Londra, infatti, l'iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi per il reparto Trapianto di midollo osseo dell'ospedale pediatrico genovese. Circa 5 km di un allegro, variegato e solidale corteo bianco e rosso a cui hanno preso parte gruppi persone di ogni età. Anche questo Natale possiamo dire di aver assistito al trionfo della solidarietà, insomma.