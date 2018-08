Il vecchio ponte, la Gronda e quelle chiacchiere destinate a non finire mai

Il primo progetto per un'alternativa al Ponte Morandi è del 1984

Genova - Che il Ponte Morandi fosse un “vecchio malato” a Genova lo sapevano e lo dicevano tutti: la struttura, costruita tra il 1963 e il 1967 è, dalla data d’inaugurazione, il 4 settembre 1967, l’arteria che collega il centro e il ponente della regione.

Più volte la stampa si era interrogata sul reale stato dell’opera e spesso si è formulata l’ipotesi di cosa sarebbe accaduto se, per qualche motivo, il ponte non fosse aperto al traffico: ora, dopo l’incredibile tragedia di questa mattina, lo sapremo.



Il Ponte Morandi, che prende il nome dall’ingegnere Riccardo Morandi che lo ha progettato, è sempre stata l’unica vera scelta stradale per gli itinerari da Genova verso ponente e viceversa: ogni giorno una teoria infinita di mezzi pesanti e migliaia di vetture private lo hanno percorso dal porto di Voltri e dalla riviera di ponente.

Per i genovesi è un’istituzione e rappresenta, per la viabilità cittadina, un pezzo di una vera e propria tangenziale che collega le località del ponente della città al centro.



Quest’opera, che i genovesi chiamavano simpaticamente il “Ponte di Brooklyn”, per la sua somiglianza con il celebre ponte newyorkese, aveva un suo gemello: si tratta del Ponte General Rafael Urdaneta sulla baia di Maracaibo, in Venezuela, struttura parzialmente crollata nel 1964 a causa dell’impatto di una petroliera contro un pilone di sostegno, una eventualità che non era stata presa in considerazione in sede progettuale.



Il ponte genovese è, dal 1967, costretto a un vero e proprio super lavoro che avrebbe dovuto essere sgravato dalla messa in opera della cosiddetta “Gronda”, il tracciato alternativo all’A10 di cui si parla ormai da una vita. Tra studi di fattibilità, polemiche e retromarce, la Gronda dovrebbe vedere i primi cantieri aperti all’inizio del prossimo anno: il primo progetto è del 1984, tra un ricorso e l'altro sono passati 35 anni.



Il condizionale sulla reale data d'inizio lavori non è solo legato alla tragedia di oggi ma anche alle rinnovate polemiche in seno al nuovo governo, in particolare della sua componente grillina: lo stesso ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Danilo Toninelli ha, nei giorni scorsi, inserito la Gronda tra le opere da riconsiderare sulla base del calcolo costi-benefici.

Una posizione, quella del ministro, che ha scatenato le proteste della politica locale e ha forse accelerato la nomina di Edoardo Rixi a viceministro alle infrastrutture, un ruolo da garante del completamento delle grandi opere che interessano la nostra regione, tra cui la Gronda e il Terzo Valico.



Intanto Toninelli, che sarà a Genova domani, ha scaricato sul concessionario del ponte, cioè Società Autostrade, la responsabilità sui controlli manutentivi: “Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si costituirà parte civile nel caso in cui dovessero emergere colpe da parte di chi avrebbe dovuto vigilare – ha detto – se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare”.



"Non mi risulta che il ponte fosse pericoloso e che andasse chiuso. Autostrade per l'Italia ha fatto e continua a fare investimenti", è stata la riposta dell’Amministratore Delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, allontanando dalla sua azienda le ombre stese da Toninelli.



E così, mentre Genova soccorre i feriti e piange i suoi morti, la politica si spacca sulle responsabilità di una tragedia senza senso. Ci aspettano mesi, forse anni, molto difficili: non sarà semplice trovare soluzioni rapide alla viabilità cittadina, speriamo sia una buona occasione per cominciare a pianificare le grandi opere veramente, senza polemiche sterili e ulteriori ritardi.



(nella foto: copertina de La Domenica del Corriere del marzo del 1964)