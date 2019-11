Il Winter Park alza i battenti sabato in piazzale Kennedy

Genova - Da sabato 30 novembre 2019 a domenica 12 gennaio 2020 torna in piazzale Kennedy un'attrazione principe dell'intrattenimento italiano e colonna portante delle festività natalizie genovesi: il Winter Park. Dopo il successo dell'edizione precedente, che ha registrato più di 200mila presenze, il luna park mobile più grande d'Europa prosegue il suo percorso di integrazione con la città, con un vasto calendario di eventi collaterali e nuove collaborazioni con Palazzo Ducale, Save The Children e il Centro Antiviolenza Mascherona. Il Winter Park è aperto da sabato 30 novembre 2019 a domenica 12 gennaio 2020, dalle 14.30 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi.



Più di 100 anni di storia, 135 attrazioni e 11 eventi collaterali, per 44 giorni di adrenalina e divertimento per grandi e piccini. «Dopo il record dell'anno scorso – racconta Mattia Gutris, portavoce del giovane staff di organizzatore del Winter Park – siamo pronti a riportare in piazzale Kennedy un'eccellenza dello spettacolo viaggiante europeo, simbolo del Natale della Superba». Festa e svago, ma anche cultura e aggregazione. «Come per l'edizione precedente, che ci ha visto prendere in mano le redini del Winter Park, vogliamo scommettere sempre di più sulla sinergia con le altre realtà presenti sul territorio come Palazzo Ducale, Save The Children e il Centro Antiviolenza Mascherona, con cui organizzeremo una giornata contro la violenza sulle donne in programma venerdì 13 dicembre».



Forte dei numeri dell'edizione precedente, che ha registrato il record assoluto di presenze (oltre 200mila), il luna park mobile più grande d'Europa riporta il Natale in piazzale Kennedy dal 30 novembre al 12 gennaio. «Siamo molto contenti di ospitare anche quest'anno il Winter Park – commenta Paola Bordilli, assessore al Commercio, Artigianato, Grandi eventi, Tutela e Sviluppo vallate del Comune di Genova – che nello scorso hanno ha ottenuto risultati da record, segno di forte attrazione cittadina e non solo. Abbiamo rinsaldato il rapporto con la città attraverso nuove e importanti iniziative di integrazione con realtà cittadine come Palazzo Ducale, ma non solo: quest'anno, tra le altre, c'è quella con la Fiera di Natale di Piazza della Vittoria, in cui i banchi possono regalare biglietti omaggio per il grande parco giochi natalizio. Ogni anno il Winter Park cresce – conclude Bordilli – e con esso la collaborazione con l'amministrazione cittadina». Tra le novità principali di Winter Park Genova 2019 anche il nuovo ottovolante "Silver Mine", rollercoaster di ultimissima generazione mai visto prima in Liguria e perfetto per i più intrepidi.