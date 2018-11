Ilva, Ancelor-Mittal: «150 milioni in 5 anni per rilanciare gli impianti di Genova e Novi»

«Tutta la produzione sarà rilanciata, così come la manutenzione»

Genova - «150 milioni sugli impianti di Genova e Novi nei prossimi cinque anni» questo è l'annuncio di Matthieu Jehl, Ad di Ancelor-Mittal Italia, in un'intervista al Secolo XIX. Aggiunge poi: «Tutta la produzione sarà rilanciata, così come la manutenzione. Parliamo di decine di milioni di euro».



Sull'accusa che respinge l'ipotesi che la multinazionale abbia acquistato l'Ilva solo per "mangiarsi" un concorrente o per evitare che la comprasse un altro gruppo: «L'Italia è il secondo mercato d'Europa per l'acciaio e noi non eravamo presenti. Il nostro interesse è assolutamente industriale e strategico, lo conferma il fatto che investiamo oltre 4 miliardi. Intendiamo produrre acciaio italiano per il mercato italiano».