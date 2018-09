Ilva, concluso il tavolo convocato al Mise per lo stabilimento di Cornigliano

Si è svolta oggi al Ministero dello Sviluppo Economico la riunione relativa ai problemi dell'Ilva di Genova

Genova - L'incontro di verifica dell'accordo del 2016 - relativamente al riconoscimento della cassa integrazione per i lavoratori dello stabilimento Ilva di Cornigliano in amministrazione straordinaria - ha avuto luogo oggi presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico. Durante la riunione, le richieste fatte da Regione Liguria sono state rispettate: l'accordo è stato rinnovato - nei tempi previsti e alle stesse condizioni di quello precedente - fino al 30 settembre 2019.



Cos'è successo - Nonostante l'iniziale qui pro quo in merito alle convocazioni, si è svolto oggi al Mise l'incontro di verifica dell'accordo del 2016, alla luce del recente accordo con ArcelorMittal Investco.

Il suddetto accordo prevedeva il riconoscimento della cassa integrazione per 650 dipendenti, a cui era stata garantita anche l'integrazione economica per i lavori di pubblica utilità. A seguito dell'assunzione da parte di AM Investco di altri mille dipendenti, lo scorso 6 settembre - oltre a riconfermare i lavori di pubblica utilità - è stato deciso che la cassa integrazione dovrà riguardare solamente i 474 dipendenti ancora a carico dell'amministrazione straordinaria.

Si attendono aggiornamenti: la prossima settimana dovrebbe essere convocato il collegio di vigilanza dell'accordo di programma presso la Prefettura di Genova.



Risulta invece rinviato ai primi di ottobre l'incontro a Taranto - previsto anch'esso per oggi - riguardo le sorti dello stabilimento pugliese.