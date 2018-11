Ilva, i dipendenti di Cornigliano incontrano lo staff di Arcelor Mittal

La conferenza stampa per presentare il piano industriale è stata rimandata

Genova - Lo staff di Arcelor Mittal Italia è stato presentato ai lavoratori dello stabilimento Ilva di Cornigliano dal presidente di AmInvestco Matthieu Jehl. Jehl avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa per presentare il piano industriale, ma l'appuntamento è stato annullato per andare ad un incontro con i sindacati al Ministero per lo Sviluppo Economico.



Fonti sindacali riportano che Jehl avrebbe annunciato investimenti per Genova di 150 milioni. La nuova proprietà intende assumere 1000 dipendenti su 1474, i restanti dovrebbero essere assorbite da Società per Cornigliano.