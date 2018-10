Ilva, la Fiom tuona: «Pronti a manifestare, se serve occuperemo»

Il sindacato genovese chiede un tavolo in prefettura per verificare l'applicazione dell'accordo di programma

Genova - «Pronti a occupare l’Ilva di Cornigliano o a tornare in piazza se a breve non verrà convocato in prefettura il tavolo per verificare l'applicazione dell'accordo di programma su Genova»: lo ha annunciato il segretario genovese della Fiom della Cgil Bruno Manganaro.



Discussione - «In fabbrica il clima si sta scaldando perché l'azienda ci ha fatto sapere che entro un paio di settimane cominceranno ad arrivare le lettere da Mittal in cui viene chiesto a 1000 lavoratori di licenziarsi per essere poi riassunti – ha proseguito - Ciò non può avvenire senza una discussione su Genova che deve anche riguardare i 474 lavoratori che non verranno riassunti perché ancora non sappiamo quale sarà il loro futuro».



Tavolo - «Senza un chiarimento anche degli aspetti normativi dell'accordo di programma non firmeremo nessuna conciliazione con Mittal. Per ora restiamo fermi e aspettiamo il tavolo, ma quando arriverà la prima lettera, se questi aspetti non saranno chiariti, noi torneremo a lottare», ha concluso Manganaro.