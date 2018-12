Ilva, Vella: «Per noi resta valido l’accordo del 6 settembre»

Sono state ribadite le garanzie di riassorbimento per i lavoratori in amministrazione straordinaria

Genova - L'Ilva Genova avvierà un bando tra gennaio e febbraio per scegliere la società che dovrà occuparsi di bonificare le aree dismesse. In un secondo momento sarà valutato quali lavoratori (e quanti) attualmente in Cigs, potranno essere formati e poi impiegati nella bonifica. Questi sono alcune delle cose emerse nell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tenutosi oggi tra organizzazioni sindacali Ilva, Società per Cornigliano e Ancelor Mittal.



Inoltre Società Cornigliano ha dato disponibilità per continuare le sue attività. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha voluto dare garanzie ai lavoratori in amministrazione straordinaria che potrebbero non essere integrati nei piani di Ancelor Mittal. Il sindacato Fim Cisl Liguria - attraverso il Segretario Generale Alessandro Vella - ribadisce la volontà di proseguire con l'accordo dello scorso 6 settembre per cui Ancelor Mittal assorbirà tutti i lavoratori in amministrazione straordinaria.