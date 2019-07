In arrivo 3 milioni per lo scolmatore del Bisagno, Piana e Fontana: «Importante l´impegno profuso da Rixi»

Genova - «Nella seduta del Cipe sono stati sbloccati oltre 10 milioni di euro per la prevenzione del rischio alluvioni e frane in Liguria. In particolare, per il nostro capoluogo, sono in arrivo 3 milioni di euro, che verranno utilizzati per lo scolmatore del Bisagno. Si tratta di un importante contributo, sia per la sicurezza del dissesto idrogeologico del territorio, che per garantire nuovi posti di lavoro nel settore edilizio»: così Alessio Piana - commissario cittadino della Lega e

Lorella Fontana - capogruppo Lega in Comune.



«Ringraziamo per il contributo la Lega di Governo e in particolare il responsabile federale infrastrutture della Lega, nonché segretario Lega Liguria Edoardo Rixi, il cui impegno è essenziale per garantire e tutelare i bisogni del territorio, come in più occasioni ha dimostrato: dal miliardo di euro per il decreto Genova, allo sblocco dei lavori per il nodo ferroviario e del proseguimento del cantiere del terzo valico».