In arrivo a Genova un poker di navi da visitare

Genova - La goletta Palinuro, la nave classe Dattilo, la fregata Bergamini, il sottomarino classe Todaro, sosteranno a Genova dal 23 al 30 giugno nell’ambito della “Genoa Shipping Week” organizzata da Assagenti - Associazione Agenti e Mediatori Marittimi. Si tratta di un ulteriore manifestazione che offrirà ai cittadini visite gratuite ai gioielli del mare della nostra Marina Militare e della Guardia Costiera, così come avvenuto con la nave Cavour e, recentemente, la fregata Rizzo.



L’organizzazione delle visite guidate per la cittadinanza, è frutto della collaborazione tra: Ministero della Difesa-Marina Militare, Comune di Genova/Direzione Porto e Mare Delega Porto e Mare, Autorità di Sistema Portuale, Direzione Marittima di Genova, Stazioni Marittime di Genova, Assagenti.



Sono previsti giorni e orari di visita diversi per le quattro unità navali, le navi ormeggeranno sia in aree di demanio portuale che urbane, si consiglia di controllare le informazioni sulla pagina di prenotazione Eventbrite





- Durante i giorni di ormeggio delle navi in Aree Demaniali-zona Stazioni Marittime, il punto di accoglienza per i cittadini è il Varco di Ponte dei Mille, presso Stazioni Marittime.

- Nei giorni di ormeggio in zona Calata Molo Vecchio - Magazzini del Cotone, il punto di accoglienza è direttamente sotto nave.



E’ necessario recarsi almeno 15’ prima dell’orario visita portando un documento di riconoscimento. Possono partecipare adulti e minorenni in grado di camminare autonomamente. Indossare scarpe antiscivolo e pantaloni anche per le donne, no tacchi alti. I Marinai delle navi accoglieranno i gruppi e, se in area demaniale, accompagneranno i visitatori all’ingresso della nave con un breve tragitto a piedi.



E' obbligatoria la prenotazione online sull'homepage del sito www.comune.genova.it, utilizzando i bottoni "Info e Prenotazioni" di ogni singolo evento. E' opportuno consultare questa pagina, il giorno precedente le visite prenotate, per eventuali aggiornamenti relativi alle visite e luogo di accoglienza quando le navi sosteranno in Area Demaniale