In arrivo il Costa Zena Festival. Ecco le istruzioni per volare lungo lo scivolo di via XX Settembre

La festa per i 70 anni di Costa è in programma sabato 7 luglio

Genova - Il Costa Zena Festival sta per cominciare, e con lui via XX Settembre si trasformerà nello scivolo più grande del mondo. Siete pronti a scoprire tutte le notizie sull'evento?



Lo scivolo - Ecco qui le istruzioni da seguire per poter vivere via XX Settembre come non l'avete mai vista. Anzitutto, tutti i partecipanti devono avere almeno 7 anni ed essere più alti di 1 metro e 10 cm. Tutti coloro che hanno meno di 12 anni di età dovranno, poi, essere accompagnati sullo scivolo.

- Cosa puoi indossare: indossa quello che ti fa sentire più comodo per bagnarti, come per esempio un costume da bagno o pantaloncini con t-shirt, senza oggetti appuntiti, rivetti,

cerniere a vista o altro simile. Gli indumenti personali e le scarpe puoi riporle nelle sacche che metteremo a disposizione fino ad esaurimento scorte.

- La mia famiglia e i miei amici guardarmi scivolare? Decisamente SI! Chiediamo solo c

he rimangano dietro le transenne per motivi di sicurezza.

- Posso portare il mio cane o gatto? Nonostante amiamo i vostri animali domestici, per motivi di sicurezza gli stessi non sono ammessi.

- Cosa succede se c'è il maltempo? Se il tempo è ritenuto pericoloso dalla direzione o dalle autorità locali, lo stesso sarà momentaneamente sospeso o nel caso peggiore definitivamente interrotto.

Lo scivolo sarà fruibile dalle 10 alle 20 di sabato, dopo di che sbizzarritevi con tutti gli eventi collaterali che il Costa Zena Festival vi propone!



Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo dello scivolo cliccare qui .