In carcere per omicidio viene affidato ai servizi sociali, ma a casa coltiva marijuana: arrestato

Genova - Nel 2013 scherzando con un fucile aveva ucciso per errore un amico, finendo poi - spaventato - per nasconderne il cadavere. Ora - affidato in prova ai servizi sociali - l'uomo è stato sorpreso dai carabinieri di San Fruttuoso mentre consumava droga autoprodotta all'interno della sua abitazione.



L'arresto - Il reo - un ex giardiniere genovese di 40 anni, giudicato per omicidio colposo e occultazione di cadavere - è stato scoperto a coltivare (e consumare) cannabis all'interno della propria abitazione: oltre a ciò, il sospetto principale degli inquirenti è che l’uomo possa averla rivenduta a terzi.

Durante una verifica di routine, infatti, i militari, infatti, lo hanno sorpreso a consumare marijuana: intensificati, dunque, i controlli, i carabinieri hanno perlustrato l'abitazione, rinvenendo circa 200 grammi di cannabis pronta all'uso, diversi semi, una piccola serra piena di piantine, svariati bilancini di precisione e oltre 2mila euro in contanti nascosti in un barattolo.

A causa di questa "bravata", l'uomo è stato dunque riportato in carcere, dove rischia di dover trascorrere il resto della condanna a 2 anni e 10 mesi.