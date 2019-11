Genova - Iniziate questa mattina le operazioni per sistemare in piazza De Ferrari il tradizionale albero di Natale arrivato dal Parco Naturale Regionale dell’Aveto



L’albero, frutto di tagli selettivi attuati per migliorare e riqualificare i boschi di aree protette, è alto circa 16 metri ed è arrivato in città poche ore prima del suo “gemello” che domani sarà installato in largo Gozzano a Sampierdarena.