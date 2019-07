Genova - E’ stato spento l’incendio che ha coinvolto un autolavaggio adiacente l’A7 in località Ronco Scrivia: il tratto precedentemente chiuso verso Milano è stato riaperto. Al momento vengono registrati nove chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla.



Circolazione - Autostrade per l’Italia consiglia per raggiungere Milano di utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce e riprendere la A7 usufruendo la Diramazione per Novi Ligure o la A21 Torino-Brescia. Sul posto è presente il personale di Autostrade per segnalare ed agevolare il deflusso dei veicoli incolonnati.