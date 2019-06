In Liguria esplode il caldo e arrivano i turisti: sabato di passione sulle autostrade

Genova - Nel giorno immediatamente successivo all'addio della skyline di Ponte Morandi a Genova, le code e i rallentamenti tipici di questa stagione turistica tornano a farsi sentire anche - e soprattutto - a causa dell'obbligata assenza del viadotto.



Mattinata di passione - Importanti code e incolonnamenti lungo le autostrade liguri, soprattutto in prossimità del porto di Genova a causa, per l'appunto, dell'esodo di migliaia di turisti. Lunghe colonne di automezzi si registrano sulla A7 Genova-Milano in direzione di Sampierdarena per 12 chilometri di coda tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova e sulla A12 Genova-Livorno che porta nella riviera di Levante. Disagi anche sulla A26 che collega Piemonte e Liguria per una cosa di oltre 14 km tra Masone e il bivio con la A10. Sulla A7 Genova-Milano si registrano per raggiungere la riviera di Levante. Code a tratti anche sulla A10 da Varazze fino a Spotorno in direzione del confine di Ventimiglia con la Francia.

Fino alle 9.30 di questa mattina il traffico è stato congestionato anche al casello di Genova Ovest, chiuso fino a ieri sera per consentire le operazioni di demolizione: in questo caso, però, le lunghe code si sono diradate già verso mattina.