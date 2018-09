Inaugurato il 58^ Salone Nautico

Presenti Toninelli, Di Stefano oltre a Toti e Bucci

Genova - Prende il via oggi, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, la 58° edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.



Il Salone Nautico di Genova, promosso da UCINA Confindustria Nautica, rappresenta il principale evento espositivo italiano dedicato alla nautica da diporto e anche in questa edizione prosegue il suo piano di rilancio, volto a dare respiro e dimensione internazionale all'appuntamento annuale che costituisce il momento di massima valorizzazione della nautica italiana. All’inaugurazione partecipano, oltre al Ministro Toninelli, anche Manlio Di Stefano, Sottosegretario agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Giovanni Toti Presidente Regione Liguria, Marco Bucci Sindaco di Genova, Michele Scannavini Presidente dell’Agenzia ICE, e Carla Demaria Presidente UCINA Confindustria Nautica.



Anche per quest'anno l'Agenzia ICE ha organizzato una serie di iniziative promozionali d'intesa e in collaborazione con UCINA Confindustria Nautica. Fra le azioni in programma: una missione incoming e una campagna di comunicazione e di supporto volte a favorire la partecipazione alla manifestazione genovese di operatori e di giornalisti stranieri qualificati provenienti dai mercati di maggiore interesse per il settore. Previsti inoltre 513 incontri b2b volti a incrementare le opportunità di business per le aziende italiane espositrici e, più in generale, a contribuire al rafforzamento dell'immagine e del posizionamento internazionale del Salone, a beneficio di tutta la nostra industria nautica e delle relative esportazioni nel settore.



Per questa edizione l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha organizzato la missione di una folta delegazione estera composta da 40 giornalisti e 60 buyer provenienti da 29 Paesi: Argentina, Australia, Austria, Brasile, China, Croazia, EAU, Francia, Germania, Hong Kong, Indonesia, Libano, Malesia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina e USA. L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di altrettanti uffici della rete estera dell'Agenzia che, in sinergia con UCINA, hanno curato la selezione e la scelta dei contatti con gli operatori e con i giornalisti stranieri di settore.



In Fiera per accogliere le delegazioni sono state allestite, presso il Padiglione B, un’apposita Press Room dedicata ai giornalisti e una Trade Area per i buyer attrezzata con postazioni B2B e area networking, per gli incontri con gli espositori italiani. Gli operatori esteri seguiranno infatti durante i giorni del Salone una fitta agenda di incontri bilaterali predisposta dall'Agenzia ICE e UCINA attraverso attività di match making sulla base dei profili aziendali e delle preferenze espresse dai circa 50 espositori italiani che hanno aderito all'iniziativa.