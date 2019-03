Incendio a Cogoleto, sono quattro le persone fuori dalle proprie case

Riaperta l'autostrada, nessun problema al traffico ferroviario

Genova - Sta migliorando la situazione a Cogoleto dopo l’incendio avvenuto questa notte: i due Canadair hanno concluso il loro lavoro e sul posto è presente l’elicottero regionale per monitorare eventuali focolai.



Sfollati - 43 sfollati hanno fatto ritorno a casa, soltanto in quattro sono rimasti fuori a causa delle loro abitazioni danneggiate.



Traffico - A partire dalle ore 10.30, l'Autostrada A10 è stata completamente riaperta al traffico in entrambe le direzioni di marcia. La situazione dunque, nonostante permangano ancora delle code in alcune tratte, sta tornando alla piena normalità. La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, fin dai primi minuti dopo l'incendio di origine esterna, ha seguito minuto per minuto l'evolversi della situazione, in stretto raccordo con il Comitato Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Genova. Nessun problema invece al traffico ferroviario.