Intanto riaperta la A10 verso Savona

Genova - «E' stata una notte durissima. Per fortuna adesso stanno intervenendo i mezzi aerei e la situazione è meno grave. Sicuramente ci sono due abitazioni raggiunte dalle fiamme, diversi magazzini e auto distrutte»: lo ha detto il vicesindaco di Cogoleto Marina Costa. «Il rogo è partito dalla parte alta ed è arrivato fino al mare. Ci sono più focolai. Al momento è difficile fare una prima stima - prosegue Costa - perché le fiamme sono ancora attive». Sul posto stanno intervenendo 60 vigili del fuoco, provenienti da Genova, La Spezia, Massa Carrara, Piacenza, e 30 volontari.



Traffico - Intanto è stata riaperta la A10 verso Savona dopo l'incendio di questa notte a Cogoleto. Il rogo è alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Resta ancora valida la chiusura imposta dai Vigili del Fuoco per ragioni di sicurezza in direzione Genova a causa dell'incendio che dalla notte ha colpito una vasta area esterna alla competenza autostradale.



Terreno - «Stiamo ancora lavorando per domare le fiamme a Cogoleto. La sala operativa della Protezione civile della Regione è rimasta aperta tutta la notte, oltre 60 unità tra Vigili del fuoco e volontari hanno operato sulle alture di Cogoleto e da stamattina anche i Canadair - dice il governatore Giovanni Toti via fb - Si parla di 12 ettari di terreno andati in fumo e di una cinquantina di persone evacuate. Sarà una giornata complicata per la viabilità. Grazie alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco e a tutti i volontari che stanno lavorando senza sosta».