Incendio all´alba alla Foce, in fiamme un ristorante

Genova - Il sole non era ancora sorto quando le cucine del noto ristorante San Giorgio - in via Rimassa, nel quartiere della Foce - sono state invase dalle fiamme



L'incendio - Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che, dopo aver spento le fiamme, hanno iniziato ad attuare le prime operazioni di bonifica, in atto ancora adesso. Non sono ancora chiare le dinamiche e le cause che potrebbero aver dato origine al rogo, ma per il momento non si esclude nulla. Pare comunque che il locale da qualche tempo stesse subendo alcuni lavori di ristrutturazione, in vista di una nuova apertura prevista per il 18 settembre.