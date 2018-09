Genova - Un materasso è andato a fuoco all’ospedale San Martino in una stanza di degenza della Clinica Psichiatrica in largo Benzi.



Durante le operazioni di soccorso quindici pazienti e lo spostamento nel punto di raccolta situato nel padiglione. Gli intossicati sono stati prontamente dimessi dal pronto soccorso con tre giorni di prognosi.



La strada che da largo Benzi porta al padiglione Specialità è stata interdetta per venti minuti. Sul posto è intervenuta la Scientifica. Le cause dell’incendio sono in via di accertamento.