I pompieri sono anche intervenuti a Multedo dove alcuni cassonetti si sono incendiati

Genova - Due interventi dei vigili del fuoco questa notte a Genova. A Marassi, in via Edera, si è incendiato un appartamento intorno alle ore 2. Nessuna conseguenza grave per la salute dei residenti. Intervento anche a Multedo, in via Paglia, dove le fiamme hanno interessato alcuni cassonetti.