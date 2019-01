Incendio in un appartamento, brucia camera da letto: salva una ragazza

Cause ancora in via di accertamento

fiamme nella notte

Genova - La camera da letto di un appartamento ha preso fuoco ieri sera in via Trebisonda: all'interno della stanza era presente una ragazza che è riuscita a mettersi in salvo.



I pompieri hanno attaccato l'incendio dalla porta di casa, facendo poi evacuare i fumi con un moto ventilatore. La ragazza ha trovato alloggio per la notte da parenti. Sono in corso le indagini da parte dei vigili del fuoco per fare luce sull'accaduto.

