Genova - Questa mattina - per cause ancora da chiarire - i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in località Ne (in Val Gravegna) per l’incendio di un deposito di automezzi agricoli. In fiamme sia la struttura che diversi mezzi parcheggiati all’interno.



- Il capannone è andato distrutto, e con lui anche due trattori e un'ape, mentre risultano essere stati parzialmente interessati dalle fiamme un camion e un altro trattore. Nessun danno, invece, alle abitazioni della zona.