Incendio Parco Avventura di Righi, tanti i volontari per la ricostruzione

Genova - «Dopo il triste incendio di tre giorni fa al Parco Avventura di Genova Righi, sono stati tanti i volontari che si sono presentati al Parco per dare una mano. "Siamo davvero commossi per le testimonianze di affetto che abbiamo ricevuto in questi giorni, dichiara Romolo Benvenuto, titolare del Parco Avventura. Desidero ringraziare per le centinaia di messaggi sulla nostra pagina Facebook, per le telefonate, per l'incredibile disponibilità che ci è stata offerta dai volontari. Persino alcuni bambini ci hanno voluto aiutare a ridipingere il container, mentre i loro genitori ripulivano dai detriti dell'incendio. Diversi ragazzi ci hanno dato una mano a smaltire i resti dell'incendio e da un'iniziativa spontanea dei nostri Fans su Facebook è partita una raccolta fondi: preziosi aiuti per comprare le nuove attrezzature, ripulire e proteggere il bosco, acquistare e ripiantare gli alberi distrutti»: così in una nota lo staff Parco Avventura.



«Dopo dolore e shock, l'affetto delle famiglie, dei ragazzi e dei bambini, spesso accompagnati dai loro nonni, ci hanno dato coraggio ed una determinazione fortissima: lavoriamo giorno e notte, decisi a restituire in pochi giorni a Genova, come prima e meglio di prima, il suo Parco Avventura. In attesa della riapertura del Parco di Righi, il Parco gemello alla Vetta di Pegli continua la sua attività (http://genova-pegli.parcoavventura.it/)».