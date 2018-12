L'intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni alla struttura

Genova - Intervento dei vigili del fuoco di Genova Est questa mattina, intorno alle ore 8, in via Rino Mandoli. Un magazzino nella via ha preso fuoco, ma l'intervento tempestivo dei militari ha limitato i danni all'interno dei locali dei contatori elettrici, evitando che le fiamme raggiungessero il resto della struttura. Non si conoscono ancora le cause delle fiamme.