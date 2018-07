Incidente a Sori, morto un ragazzo

Genova - È morto intorno alle 2 di questa notte a Sori un ragazzo di 27 anni. Ancora ignote le cause del sinistro.



L'incidente - Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane avrebbe invaso la corsia opposta con la sua moto finendo sotto un’auto. Sul posto il sono sopraggiunti il personale del 118 e i vigili del fuoco, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. L'uomo alla guida dell’auto è risultato positivo all’alcol test e per questo verrà denunciato, ma non pare comunque aver colpa alcuna dell'incidente.