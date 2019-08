Incidente in A12, operato l´adetto di Autostrade per l´Italia: le sue condizioni restano gravi

Genova - Restano molto critiche le condizioni dell’operatore di Autostrade per l’Italia giunto ieri in elicottero in codice rosso a seguito dell'incidente avvenuto in A12.



Aggiornamenti - L’uomo è stato operato ieri sera da un’equipe mista di chirurghi plastici, urologi ed ortopedici per la ricostruzione della parte ossea e dei tessuti molli. Si trova ora ricoverato presso il reparto di Rianimazione del Padiglione Monoblocco. La prognosi rimane riservata.

L'uomo è rimasto ferito ieri nel rutto incidente avvenuto in A12, il quale ha visto un tir tamponare violentemente un'auto della Viabilità di Autostrade per l'Italia che - insieme ad una pattuglia della Polizia Stradale - segnalava regolarmente la presenza di un veicolo in avaria sul tratto.