Incidente in autostrada a Zurigo, si è spento dopo 20 giorni l´autista del Flixbus

Genova - Non ce l'ha fatta Roberto Tonoli, il 61enne che intorno alle 4.15 dello scorso 16 dicembre stava viaggiando sul Flixbus schiantatosi contro un muro in autostrada mentre si trovava all'altezza di Zurigo, in Svizzera.



L'incidente - Alla guida del mezzo - partito da Genova alla volta di Dusseldorf - c'era Mauro Federico (57 anni), collega di Tonoli, rimasto anch'egli ferito nell'impatto ma in modo meno grave. Ancora non è chiara l'effettiva causa dello schianto: la magistratura svizzera, comunque, ha aperto un'inchiesta.