Incidente in piazza Martinez, curioso si avvicina ai vigili e poi dà in escandescenze: arrestato

Genova - Brutta esperienza quella vissuta ieri sera da alcuni vigili che - mentre stavano effettuando alcuni rilevamenti a seguito di un incidente avvenuto in piazza Martinez - sono stati avvicinati da un uomo che, inizialmente parso tranquillo, li ha in realtà aggrediti all'improvviso, finendo in manette dopo non molto.



I fatti - Stando a quanto riportato dai vigili, la notte scorsa l'uomo - originario dell'Afghanistan - si sarebbe avvicinato loro tranquillamente, ma dopo non molto avrebbe iniziato ad aggredirli senza alcun motivo (non essendo neppure, tra l'altro, coinvolto nell'incidente), arrivando addirittura a ferire due di loro. L'arresto è stato quasi immediato.