Genova - A causa di un incidente avvenuto in via Piacenza, la circolazione nella zona è momentaneamente permessa su un'unica corsia e il traffico risulta, pertanto, congestionato.



L'incidente - Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro. Per il momento parte della carreggiata è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi del caso, dunque i veicoli che viaggiano in direzione centro sono costretti a percorrere la corsia opposta, con conseguenti disagi anche per chi si muove verso Prato.