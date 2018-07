Incidente mortale a Pegli, i sindacati: «Cordoglio e vicinanza alla famiglia dell´operaio»

Genova - «Esprimiamo il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi di lavoro dell'operaio morto questa mattina, schiacciato da un mezzo agricolo in villa Banfi a Pegli. In attesa che le autorità preposte facciano piena luce sulle dinamiche della tragedia e accertino ogni responsabilità, non possiamo che constatare che il tema della sicurezza sul posto di lavoro era e rimane l'emergenza vera da affrontare»: così in una nota Cgil, Cisl, Uil Genova e Liguria.



«Dall'inizio dell'anno sono già 13 gli incidenti mortali in Liguria, di cui 5 a Genova. L'ultimo il 14 giugno scorso, quando un altro giovane operaio, anch'egli dipendente di una ditta in appalto, perdette la vita alla Fincantieri di Sestri Ponente - hanno proseguito - Ci troviamo dinnanzi a una carneficina di cui non si vede la fine, non degna di un Paese civile. La cultura della prevenzione deve diventare una priorità del governo e delle istituzioni a tutti i livelli, di imprese e mondo del lavoro. Governo, amministrazioni e tutti gli organi preposti lavorino uniti insieme a sindacato nel prevenire e contrastare la piaga degli infortuni sul lavoro», hanno concluso.