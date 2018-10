Incidente mortale in A26 tra Voltri e Masone

Morto nell'incendio della propria auto, dopo un incidente

Genova - Incidente mortale questa notte sulla A26 in galleria tra Masone e Voltri. Un'auto - per cause ancora ignote, ha preso fuoco intorno alle 2.30. Il conducente è morto, nonostante l'arrivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario.



L'auto era una Suzuki Vitara che si pensa possa aver impattato la parete della galleria e successivamente abbia preso fuoco. Le cause sono comunque in via di accertamento. L'autostrada, in direzione Genova, è rimasta chiusa fino alle 4.30