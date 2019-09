Incidente mortale in via Cocito, un video incastra l´automobilista

Genova - C'è un video che incastra Arlindo Rodriguez, il badante peruviano che sabato sera ha travolto e ucciso, alla guida del suo suv, Matteo Angelucci, un corriere genovese che stava effettuando una consegna per Just Eat.



Tutta la scena del drammatico incidente è stata infatti girata da una telecamera posta sopra il cruscotto di un auto che stava viaggiando in senso opposto e guidata da Dominique Della Gatta.

Nel video si vede tutto, lo scooter fermo allo stop tra via Cocito e via Nizza, il suv che arriva a tutta velocità, sbandando e urtando i veicoli in sosta e poi lo schianto mortale.



Il conducente dell'auto è stato immediatamente arrestato con l'accusa di omicidio stradale: in macchina con lui c'era una donna, anche lei ubriaca.