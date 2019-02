Incidente nel capannone ex Piaggio Aero, Servidei: «Alta la guardia su salute e sicurezza»

Genova - «Grave incidente questa mattina all’interno di un’azienda che sta ristrutturando in subappalto un capannone di proprietà dell’Autorità Portuale che, prima, era in concessione a Piaggio Aero ed ora a un consorzio capitanato da Phase Motion Control. L’unica informazione che abbiamo sulla dinamica dell’incidente è che il lavoratore avrebbe appoggiato un piede su un vetro che ha ceduto, provocandone la caduta»: così la Uil in una nota.



«A parte l’accidentalità del fatto sul quale bisognerà, in ogni caso, fare chiarezza sulla dinamica e il rispetto delle procedure di sicurezza, la UIL della Liguria segnala che, in una fase così delicata di ristrutturazioni di spazi e infrastrutture, è necessaria la massima attenzione da parte di tutti i soggetti interessati – dichiara Fabio Servidei, segretario organizzativo Uil Liguria con delega alla sicurezza - La filiera degli appalti è delicatissima, non solo sotto il profilo della salute e della sicurezza, ma anche nel pieno rispetto dei contratti. È necessario verificare la congruità di chi si aggiudica gli appalti e la responsabilità dei controlli di tutta la filiera dell’opera. Il tema dei costi, infatti, è direttamente collegato alla sicurezza, non solo sull’aspetto importantissimo della prevenzione, ma anche dell’organizzazione del lavoro».