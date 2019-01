Conducente curato dai medici del 118

Genova - Un’automobile ha sfondato un guard rail ed è rimasta appesa sul greto del torrente: l’incidente si è verificato questo pomeriggio a Cogoleto, in via Aurelia di Ponente.



Recupero - Il conducente del veicolo è stato estratto dai vigili del fuoco di Varazze arrivati per primi e poi affidato alle cure dei sanitari. Successivamente i pompieri di Multedo hanno richiesto l’intervento dell’autogru per recuperare l’automobile. Sono in corso le indagini per fare luce sulla dinamica dell’incidente.