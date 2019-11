Incidente sul lavoro a Pra´, morto operaio 26enne

Genova - Un operaio di 26 anni è morto a seguito di un incidente sul lavoro a Pra': la vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasta schiacciata da un rullo all'interno di un’azienda che lavora metalli.



Immediato l’intervento dei medici ma per il 26enne non c’è stato nulla da fare: toccherà agli ispettori della Asl e alla Polizia fare luce sull’accaduto e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.



"Un'altra tragica morte sul lavoro, un altro ragazzo che non tornerà a casa dopo esserne uscito questa mattina per andare a guadagnarsi onestamente la giornata. Aveva 26 anni e sicuramente tanti sogni e progetti, scomparsi con lui, affetti dai quali non potrà più tornare - così Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria - Non entro nel merito dell'incidente specifico, starà alla magistratura e, prima, ai tecnici della Asl stabilirne le cause, certo è che la frequenza delle morti e degli incidenti gravi sul lavoro è impressionante. Siamo alle soglie del 2020 e non siamo ancora riusciti a salvaguardare come si dovrebbe l'incolumità dei lavoratori. Come dicevo, non entro nel fatto specifico, ma è statistica che troppo spesso gli incidenti avvengano a causa di lavori da terminare di fretta, per la scarsa formazione, per la carenza di precauzioni. È necessario dare un giro di vite - conclude Maestripieri - impegnarsi tutti in maniera concreta per evitare questa che non esito a definire una strage".