Incidente sulla Guido Rossa, automobilista grave al Galliera

Dinamiche dell'incidente ancora da chiarire, una sola auto coinvolta

Genova - Ieri notte un'automobile è andata ad impattare contro un new jersey sulla strada Guido Rossa. La vettura è una panda e il guidatore è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione all'Ospedale Galliera. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi e la cause dello schianto sono ancora in fase di chiarimento.



L'incidente ha suscitato la curiosità degli altri automobilisti che si sono fermati a vedere. Alcune auto sopraggiunte in un secondo momento hanno tamponato le auto in sosta. I feriti, lievi, sono stati portati al pronto soccorso di Villa Scassi.